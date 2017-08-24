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Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке

24 августа 2017 08:41
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Новости Беларуси. О том, что Беларусь готовится отметить 500-летний юбилей книгопечатания, знают теперь и в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке-1

На Пекинской международной книжной ярмарке представлено более 100 изданий из нашей страны. В экспозиции – только эксклюзивные тома. Центральное место занимают произведения, посвященные юбилею книгопечатания и его основоположнику Франциску Скорине. Также на стенде представлены учебники китайского языка, изданные в Беларуси.

Пекинская международная книжная ярмарка продлится до конца нынешней недели. В крупнейшем форуме издателей в Азии, который проводится в 24-й раз, участвуют представители 100 стран.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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