Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке

Новости Беларуси. О том, что Беларусь готовится отметить 500-летний юбилей книгопечатания, знают теперь и в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пекинской международной книжной ярмарке представлено более 100 изданий из нашей страны. В экспозиции – только эксклюзивные тома. Центральное место занимают произведения, посвященные юбилею книгопечатания и его основоположнику Франциску Скорине. Также на стенде представлены учебники китайского языка, изданные в Беларуси.