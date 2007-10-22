Богатая палитра армянского искусства - в Беларуси

В нашей стране открываются Дни культуры Армении.

Главными сценическими площадками для творческих коллективов и эстрадных артистов станут Белгосфилармония в Минске и концертные залы Бреста.

Напомним, в 2005 году в Армении с успехом прошли Дни белорусской культуры. В Ереване, а также областных центрах страны свои программы представили лучшие отечественные творческие коллективы.

Участникам Дней культуры Армении направил приветствие Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Взаимовыгодное сотрудничество наших стран с каждым годом развивается все более активно, растет обоюдный интерес в политической, экономической и социальной сферах, крепнет дружба народов Беларуси и Армении", - говорится в приветствии главы государства. По мнению Александра Лукашенко, проведение нынешних Дней культуры является важным событием в рамках двусторонних отношений.

