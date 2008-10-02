Боевая техника вышла на улицы Гродно

Белорусские кинематографисты снимают очередной эпизод фильма о 41-м. Съёмки масштабного национального кинопроекта "Днепровский рубеж" сегодня проходят в Гродно. Натуральные декорации для фильма, рассказывающего о героической обороне Могилёва в 41-м, съёмочная группа смогла отыскать только в городе над Нёманом. Эпизоды эвакуация штаба дивизии и работа военного госпиталя снимаются прямо на улицах исторического центра.



Действия фильма разворачиваются в самом начале Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска стремительно продвигались в глубь территории Советского Союза. Части красной армии, стоявшие на Днепровском рубеже получили приказ насмерть держать оборону. Могилёв в то время по сути превратился в Брестскую крепость, только в масштабах целого города).



Фильм о Могилёве снимался в разных городах Беларуси. Но отыскать подходящую городскую застройку того времени съёмочная группа смогла только в Гродно. Днепровский рубеж, это первый масштабный проект "Беларусфильма". По количеству массовых сцен, боевой техники и задействованных актёров, ему нет аналогов в отечественном кинематографе. В Гродно съёмки фильмов про Великую Отечественную – не редкость. Но столь масштабное участие местных жителей в массовке – впервые. И врачей, и санитаров, и даже солдат нашли в школах и вузах, воинских частях.



В Гродно киногруппа будет работать почти две недели. За это время отснимут основные эпизоды фильма связанные с эвакуацией штаба дивизии и военного госпиталя. Впереди съёмка батальных сцен. Премьера - в июле будущего года, накануне 65-летия освобождения Беларуси.