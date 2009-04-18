Благодатный огонь от Гроба Господня доставят в Минск сегодня ночью

Накануне группа пилигримов во главе с представителями Белорусского экзархата из Национального аэропорта «Минск» отправилась в Иерусалим.

Сегодня, вместе с тысячами других верующих, они стали свидетелями чуда – сошествия благодатного огня. Божественное пламя, как его называют верующие, один раз в году разгорается здесь без видимой причины накануне православной Пасхи.

Чудо свершилось. То, чего ждали тысячи паломников и прихожан и православные верующие во всем мире, произошло. Святой огонь появился в кувуклии, часовне внутри храма, над каменным ложем, на котором покоилось снятое с креста тело Иисуса. Свидетелями чуда стали более 10 тысяч прихожан. Ведь каждый год, вновь и вновь, огонь здесь загорается сам по себе. Без видимых человеческому глазу причин.

За считанные секунды пламя распространяется по всему храму, выплескивается на площадь перед ним, растекается по соседним улочкам. Верующие буквально умываются огнем, который, как они утверждают, в первые минуты не обжигает. Частицу Благодатного огня получила и белорусская делегация, после чего он будет спецрейсом доставлен в Минск.



- Для этого делается специальная капсула, очень безопасная, потому что соблюдаются полностью все требования, которые предъявляются на воздушных судах, - рассказал телеканалу СТВ ответственный за работу со СМИ Белорусского Экзархата архимандрит Алексий (Шинкевич), - И мы получаем благодатный огонь в эту капсулу, зажигаем эту капсулу, и она доставляется прямо в самолете в специальном контейнере.

Считается, что день, когда огонь не загорится перед Пасхой, будет для людей в храме последним, а сам храм будет разрушен. Но, несмотря на суровое предсказание, тысячи людей каждый год приезжают на святые места Иерусалима. Ведь истинно верующему человеку страх не ведом.

Традиция принесения Благодатного огня воссоздана усилиями многих людей. В Великую субботу святой огонь прибудет на белорусскую землю. В Кафедральный собор его доставят в полночь на Пасху. Затем от Благодатного огня зажгут лампады во многих православных храмах страны.