Бивис и Батхед вернутся постаревшими

Создатель анимационного сериала «Бивис и Батхед» Майк Джадж намерен вернуть его героев после 12-летнего отсутствия.

Режиссер пока еще не решил, в каком возрасте Бивис и Батхед предстанут перед зрителями вновь. «Вполне возможно, я сделаю их 60-летними. Мне они представляются двумя грязными стариками, сидящими на кушетке. Предположим, что Батхед был менеджером среднего звена, а Бивис занимался ландшафтным дизайном. Но, может, все будет и не так, пока не знаю», - сказал Джадж.

Главные персонажи сериала – подростки Бивис и Батхед живут в вымышленном городке Хайленд, штат Техас. Их отличительной особенностью является умение ставить в тупик окружающих своим вызывающим поведением и резким юмором, который полностью игнорирует традиционные ценности, пишет Lenta.ru.