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Битломания в Минске

01 февраля 2011 17:14
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Битломания, зародившаяся полвека назад, процветает и поныне. Чтобы убедиться в этом, достаточно хоть раз попасть на тематическую вечеринку в Минске.

Группа «The Apples»:
Они совершили открытие. Они были первооткрывателями и, как любые первооткрыватели, вошли в историю своей музыкой и философией.

Фото. Группа «The Apples»

Группа «Relikt»:
Beatles всегда будут актуальны, потому что они создали волну, которая до сих пор не стихает. Они повлияли на большую часть всех музыкальных коллективов в современной рок- и поп-культуре. Эта группа — один из эталонов.

Фото. Группа «Relikt»

На подобных вечеринках можно встретить пап, мам и даже бабушек. Одним словом, хорошей музыке все возрасты покорны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Битломания в Минске

Фото. Битломания в Минске

Фото. Битломания в Минске

Группа «Relikt»:
Я начал слушать Beatles с 1 класса. Поэтому здесь могут быть и совсем молодые ребята, и дети, и люди вплоть до пенсионеров.

Группа «The Apples»:
Они помнят эту музыку. Они нас благодарят за то, что мы качественно исполняем ее и передаем дух Beatles, конечно, со своей собственной долей.

Фото. Группа «The Apples»

# Культура

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