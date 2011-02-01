Битломания в Минске

Группа «The Apples»:
Они совершили открытие. Они были первооткрывателями и, как любые первооткрыватели, вошли в историю своей музыкой и философией.
Группа «Relikt»:
Beatles всегда будут актуальны, потому что они создали волну, которая до сих пор не стихает. Они повлияли на большую часть всех музыкальных коллективов в современной рок- и поп-культуре. Эта группа — один из эталонов.
На подобных вечеринках можно встретить пап, мам и даже бабушек. Одним словом, хорошей музыке все возрасты покорны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Группа «Relikt»:
Я начал слушать Beatles с 1 класса. Поэтому здесь могут быть и совсем молодые ребята, и дети, и люди вплоть до пенсионеров.
Группа «The Apples»:
Они помнят эту музыку. Они нас благодарят за то, что мы качественно исполняем ее и передаем дух Beatles, конечно, со своей собственной долей.