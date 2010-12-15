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Билетов в минский цирк на декабрь уже нет

15 декабря 2010 15:32
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На первое представление в минский цирк все билеты до конца года нынешнего уже раскуплены. Как сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор художественный руководитель Белгосцирка Татьяна Бондарчук пришлось добавить четыре представления перед Новым годом, которых не было в графике.

Кстати, самые дорогие билеты – на первые ряды – раскупили сразу же, как только они поступили в продажу. Теперь в кассах цирка билеты есть только на январь. По словам Т. Бондарчук, к первому месяцу нового года шоу дополнят гимнасты, вернувшимися на родину после долгих гастролей, сообщает ctv.by.

Цирк в Минске (ФОТО+ВИДЕО)

# Культура

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