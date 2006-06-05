В нынешнем году исполняется 845 лет со времени создания полоцким мастером Лазарем Богшей уникального памятника древнебелорусского прикладного искусства - Креста Евфросинии Полоцкой. Бесценная святыня земли белорусской

В нынешнем году исполняется 845 лет со времени создания полоцким мастером Лазарем Богшей уникального памятника древнебелорусского прикладного искусства - Креста Евфросинии Полоцкой.

Он был изготовлен из кипарисового дерева, сверху и снизу его покрывали золотые пластины, украшенные драгоценными камнями и двадцатью эмалевыми миниатюрами. Текст на кресте содержал заклятье, обещавшее кару тому, кто украдет, продаст святыню или просто вынесет ее из монастыря.

В 1928 году реликвию перевезли в Минск, а затем в Могилев. В 1941 году крест исчез, и его след оборвался.

В 1997 году брестский ювелир Николай Кузьмич изготовил копию креста. На это у мастера ушло пять лет кропотливого труда. Ему пришлось возродить утерянную еще в XIV веке сложнейшую технику перегородчатой эмали. И в сентябре 1997 года копия креста Евфросинии Полоцкой заняла свое место в Свято-Крестовоздвиженском соборе полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.