Бертон и Бекмамбетов снимут фильм о Линкольне - охотнике на вампиров

Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов заразились «вампирской» лихорадкой Голливуда. Популярные режиссеры уже приобрели права на экранизацию недавно вышедшей книги «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» американца Сета Грэхама-Смита.

Причем ни Бертон, ни Бекмамбетов не будут режиссерами новой картины, сообщает Hollywood Reporter. Вместе с Джимом Лемли они выступят в качестве продюсеров, как уже было на съемках анимационного фильма «Девять». Пока же они ищут киностудию, которая заинтересуется «альтернативной биографией» президента США. Сценарий «Охотника» напишет сам Грэхам-Смит.

Это уже не первый шедевр писателя в модном стиле mash-up, когда оригинальный текст классического литературного произведения перемежается вставными сценами, где действуют фантастические создания, отмечает NEWSru.com. Студия Lionsgate готовит экранизацию его книги «Гордость и предубеждение и зомби» по мотивам романа Джейн Остин. Роль главной охотницы на живых мертвецов согласилась сыграть Натали Портман.

В свою очередь, в «Аврааме Линкольне» писатель представит свою версию событий Гражданской войны. Его Линкольн — это безжалостный истребитель кровососущих, который поклялся отомстить за убийство матери.