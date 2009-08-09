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Белтелерадиокомпания экранизирует белорусские детективы

09 августа 2009 17:14
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Эксклюзивные права на экранизацию произведений  белорусской писательницы Ольги Тарасевич компания приобрела в июне. Были выбраны книги «Без чайных церемоний», «Ожерелье Атона», «Проклятье Эдварда Мунка», «Смертельный аромат № 5» и «Плачущий ангел Шагала». Утверждены сценарии для пяти двухсерийных фильмов. Съемки первого начнутся в ноябре. Роли исполнят белорусские и российские актеры. Ожидается, что две серии первого фильма зрители Первого канала увидят в начале 2010 года, сообщает БелаПАН со ссылкой на информацию пресс-службы НГТРК.
# Культура

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