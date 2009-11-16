Белорусы впервые смогут пройти кастинг на конкурс «Мистер мира»

Представителем Беларуси на конкурсе «Мистер мира - 2010», который состоится 17 апреля в Сеуле, может стать любой хорошо сложенный, подтянутый молодой человек. Беларусь впервые планирует представить своего участника на этом конкурсе.

Конкурсант должен обладать универсальной внешностью, владеть английским языком и быть в хорошей спортивной форме. Не обязательно работать моделью, чтобы принять участие в кастинге.



Сейчас в Национальной школе красоты ищут претендентов на участие в конкурсе среди ее воспитанников. После нового года планируется провести кастинг для мужчин, желающих попробовать себя в качестве конкурсанта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил сотрудник Национальной школы красоты Владислав Урзов.



За титул "Мистер мира - 2010" поборются представители 80 стран, которые должны будут приехать в Корею уже 31 марта. За 17 дней соревнований конкурсанты пройдут через испытания, которые позволят оценить их силу, стойкость, сообразительность и умение найти выход из самых сложных ситуаций. Организаторы обещают предельно сложные спортивные конкурсы. Соревнования будут включать экстремальные виды спорта, где стойкость и физическая выносливость участников дойдут до предела. Кроме того, претенденты на звание "Мистер мира" попробуют свои силы в приготовлении местных деликатесов. Только самые лучшие примут участие в финале, где будет оцениваться их стиль, выступление и личные качества.



Трансляцию конкурса смогут посмотреть зрители более 100 стран мира. Победитель получит денежный приз в $50 тыс., а также путевку в мир большого модельного бизнеса.

«Мистер мира» - престижный конкурс для мужчин, который проводится раз в два года. Самым молодым мистером мира в 20 лет стал нынешний мэр штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.