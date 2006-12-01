Белорусы разгадывают смысл иероглифов

1 декабря в Минске открылась выставка истории китайской письменности. В экспозиции - плакаты с древними легендами об иероглифах, их создание и значение. Придумал необычные значки летописец Цан Цзе. Он наблюдал за явлениями природы и создавал минирисунки. Представлены и уникальные археологические находки: изображение иероглифов на черепашьих панцирях XVII - XI веков до нашей эры, а также узелковая письменность. Особый интерес вызывает китайская пишущая машинка с клавиатурой в сотни иероглифов. Также представлены печатные формы и компьютерные методы набора китайских значков. Их сегодня в алфавите Поднебесной более трех тысяч.