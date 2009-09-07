Белорусы исполнят песни The Beatles

Историческому событию - сорокалетию выхода альбома Abbey Road («Аббатская дорога») легендарной группы The Beatles - посвящен концерт белорусских рок-исполнителей 26 сентября.

«26 сентября 1969 года The Beatles выпустили одну из лучших пластинок в истории рок-музыки - Abbey Road, - рассказал организатор концерта Юрий Решетников. - Практически все песни альбома со временем стали хитами: Come Together, Something, Oh, Darling! - эти композиции не только из юбилейного альбома группы можно будет услышать на концерте, которым белорусские поклонники The Beatles ознаменуют круглую дату существования популярных по сей день песен».

Свою любовь к английской группе наглядно продемонстрирует коллектив Flat, который, по мнению Юрия Решетникова, является лучшей группой «а-ля «Битлз» в Беларуси. Два года назад «флэтовцы» побывали на родине знаменитых британцев - в Ливерпуле, где приняли участие в самом масштабном битловском фестивале Beatles Week и стали первой группой, выступившей на этом престижном конкурсе от Беларуси.

Творческий синтез представят на концерте Игорь Волков и группа «Столица». «Игорь Волков - отличный гитарист, неоднократный обладатель приза зрительских симпатий фестиваля «Грифомания», - отметил Юрий Решетников. К юбилею альбома он совместно с группой «Столица» готовит получасовую программу. Из альбома Abbey Road Игорь выбрал две песни - Carry That Weight и Something. Кроме того, битломаны смогут насладиться его версией популярной песни And I Love Her.

Группа Zombie Zoo, играющая классику рока, исполнит три композиции из своего любимого альбома - Oh, Darling, Come Together и Golden Slumbers.

Самые молодые участники концерта, дуэт Apples, в репертуаре которого только песни The Beatles, «замахнулись» на самую сложную в отношении вокала песню альбома - Because. «Замечательный двухголосый вокал - главное преимущество этого дуэта», - уверен Юрий Решетников. По его словам, для того, чтобы достойно исполнить хитовую композицию, ребятам пришлось даже пригласить третьего вокалиста, сообщает БЕЛТА.