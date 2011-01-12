Белорусскому песняру Владимиру Мулявину сегодня исполнилось бы 70 лет

Уроженец Свердловска, он стал символом белорусской национальной культуры во многом благодаря созданному им ансамблю.

В своё время «Песняры» били рекорды по популярности. Уже при жизни Мулявин стал легендой, а его коллектив — обладателем первого золотого диска в Советском Союзе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жизнь артиста трагически оборвалась в январе 2003 года. Но его песни живут и поныне.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Мулявин, как человек, — это, прежде всего, юмор. Своеобразный взгляд на музыку, на жизнь. Никакой заносчивости, никакого апломба, никакой звездности в нем не было никогда. Наверное, он столько уже славы в жизни получил, что, на моей памяти, он все время ее избегал.