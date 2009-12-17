Белорусскому кино – 85 лет

История его началась в 1924 году с создания в БССР управления по делам кинематографии и фотографии – «Белгоскино».

Тогда же были сняты и первые хроникальные ленты о событиях того времени.

Первым белорусским художественным фильмом в 1926 году стала историко-революционная картина Юрия Тарича «Лесная быль». Этот режиссер и актер по праву считается основателем белорусской кинематографии.

После войны на киностудии, которая с 1946 года стала называться «Беларусьфильм», в первую очередь создавали документальное кино о Великой Отечественной и восстановлении республики. К слову, тема войны на протяжении многих лет определяла творческий облик киностудии и ее ведущих мастеров. Это фильмы «Сыновья уходят в бой», «Альпийская баллада», «Руины стреляют…», «Венок сонетов», «Иди и смотри»; «Возьму твою боль», «Знак беды» и «В августе 44-го…».

Знаковой исторической картиной стала «Анастасия Слуцкая». Среди лидеров проката были «Белые росы».

А еще в советские времена на «Беларусьфильме» снималось лучшее детское кино. Мюзиклы-сказки режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино» и «Про Красную шапочку» зрители любят и смотрят и сегодня.

Наталья Стежко, главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Тыя стужкі, якія былі зроблены апошнім часам — за іх не сорамна. Гэта і дзіцячыя стужкі — «Навагоднія прыгоды ў ліпені», што зрабіла Лена Дурава, зараз яна працуе над новай стужкай «Рыжык» — цудоўныя мульцікі, вельмі цікавыя дакументальныя фільмы. Здаецца, што да святкавання нашы кінематаграфісты падрыхтаваліся добра.

Владимир Рылатко, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Студия приступила к своей реконструкции. В кинематограф уверенно входит техническая революция, наша киностудия обладает техническими возможностями практически делать всё, что сегодня делают в мире.