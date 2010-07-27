Белорусское шаповальство — умение вручную валять валенки — может стать всемирно известным

Секреты мастерства хранятся в Дрибинском районе Могилевской области и передаются из поколения в поколение.

В прошлом году творчество дрибинских мастеров-шаповалов обрело статус объекта Государственного списка историко-культурных ценностей Беларуси. Сейчас документы представлены на рассмотрение специалистов ЮНЕСКО. При положительном решении шаповальство станет вторым белорусским объектом в списке Всемирного нематериального наследия.

Первым в этом престижном перечне стал белорусский обряд «Колядные цари» деревни Семежево Копыльского района Минской области. Свидетельство об этом его участники получили чуть больше месяца назад — 24 июня.