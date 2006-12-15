Белорусское кино подводит итоги конкурса комедийных фильмов

На торжественном вечере, посвященном Дню белорусского кино, подведут итоги конкурса сценариев полнометражных комедийных фильмов. Конкурс объявлен в мае нынешнего года. А 15 декабря лучших кинематографистов наградят почетными грамотами Министерства культуры, нагрудными знаками отличия и премиями. Кроме того, будут представлены две новые картины - анимационный фильм Владимира Петкевича "Потешный стрелец" и короткометражный фильм Александра Канановича "Цвет любви".