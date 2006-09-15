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"Белорусское кино, которое никто не видел"

15 сентября 2006 09:30
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Под таким девизом нынешней осенью в Минске пройдет показ фильмов отечественных кинематографистов. На этот раз зрители впервые увидят работы молодых белорусских режиссеров, которые уже успели получить признание за рубежом. Однако большинство из них так и не попало в широкий прокат. В Доме кино будут показаны короткометражные фильмы, клипы, социальные и рекламные ролики. Многие из них удостоены премий престижных международных кинофестивалей. Возможно, со временем показ станет традиционным и перерастет в настоящий фестиваль белорусских фильмов.
# Культура

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