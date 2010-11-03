Белорусский язык преподают в университетах Европы и США

Издание учебников и книг, которые выходят сегодня в зарубежных университетах по белорусской тематике, поддерживаются финансовыми средствами этих же стран. Например, грамматика, разговорники, пособия, вышедшие по белорусскому языку в Берлине, Мюнхене, Йене, Белефельде, а также учебник, который скоро выйдет в Ольденбурге, сделаны за немецкие деньги. Учебник, который создали в Будапештском университете, был издан при финансовой поддержке Евросоюза.

Татьяна Рамза, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ, преподаватель белорусского языка иностранным студентам:

В Польше существуют не только белорусские центры культуры и языка, но и такие центры, которые поддерживаются непосредственно польским государством. Это кафедры белорусистики Варшавского, Люблинского и Белостокского университетов. Обучаются там не один-два человека, а целые группы студентов. Кроме белорусского языка, преподается еще белорусская литература. Как правило, на три-четыре недели студенты приезжают на стажировку в Беларусь.



В Германии сегодня есть тенденция к сужению славистики. Они начали активно заниматься арабистикой. По этой причине лингвистические центры либо сворачиваются, либо объединяются. Ранее курс белорусского языка преподавался в Йене, сейчас его нет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Татьяна Рамза, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ, преподаватель белорусского языка иностранным студентам:

В Германии сейчас прекрасные условия для изучения белорусского языка созданы в университете в Ольденбурге. Там этим занимается профессор Герд Генчель и профессор Гун-Бритт Кохлер. Кроме того, что там читается интенсивный кратковременный курс белорусского языка (40 часов), с этого года будет читаться также курс белорусской литературы. Профессор Герд Генчель изучает «трасянку». Его коллега профессор Гун-Бритт Кохлер за то время, пока была на стажировке в Минске, так овладела белорусским языком, что сейчас делает белорусскоязычные доклады и ведет дискуссии.

Сейчас моя бывшая студентка Клавдия Гуртиг преподает белорусский язык в университете в Лейпциге. Она ведет обязательные и факультативные курсы. Усилиями профессора Уве Юнганса белорусский язык стал преподаваться там не два, а уже три семестра.



С 1994 года белорусский язык преподают в Будапештском университете. Покровительствует этому известный славист и белорусист Андраш Золтан, заведующий кафедрой восточнославянской и балканской филологии. Помогают ему лингвисты из Брестского университета. Последние пять лет там преподает язык доцент Лариса Станкевич. Усилиями преподавателей и студентов будапештского университета был издан «Угорско-белорусский словарь» (2007) и учебник на венгерском языке «Двадцать встреч с Беларусью» (2006). Авторы - Лариса Станкевич и Жужа Катич, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Татьяна Рамза, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ, преподаватель белорусского языка иностранным студентам:

Также белорусский язык имеют возможность изучать студенты университета в Прешево (Словакия). Там работает наш бывший доцент Виктория Ляшук. Университет имеет хорошие отношения с БГПУ. Кстати, не так давно на филфаке БГУ была открыта специальность «Словацкий язык».



Уже четыре года подряд язык преподается в Сербии в Белградском университете, где закладывается школа белорусистики. В 2007 и 2009 году в Минск приезжали на стажировку сербские студенты. В Белграде работает доцент факультета филологии БГУ Светлана Кристина, которая хорошо знает сербский язык.



Факультативные занятия белорусского языка проводятся в Чехии. В Карловом университете в Праге ее преподавал студент Татьяны Рамзы Марьян Слобада, сейчас этим занимается бывший доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ Юрий Бушляков. Усилиями референта Цюрихской библиотеки Моники Баньковски-Тюлиг кратковременно и факультативно язык преподавался и в Швейцарии. Хочется еще упомянуть курс белорусского языка, введенный профессором Сергеем Михальченко в Брянский университете для специализации «Регионоведение». После которого, в 2007 г., студенты сдавали государственный экзамен по белорусскому языку, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Татьяна Рамза, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ, преподаватель белорусского языка иностранным студентам:

Радует тот факт, что в Канаде и США можно также выучить белорусский язык. В Гарвадским университете работает выдающийся славист, профессор Курт Вулхайзер, который на отличном уровне владеет нашим языком. В этом году впервые у нас на факультете изучали белорусский язык 2 студенты из Венского университета. Они бы очень хотели, чтобы такая возможность была и у них. Но для этого нужно соглашение между университетами ...



Профессор Гарвардского университета Курт Вулхайзер ежегодно проводит Летнюю школу белорусистики в Польше, в Гайновке. Представьте: американский профессор! И туда приезжает много учащихся. В Беларуси последняя Летняя школа белорусистики проводилась в 1999 году ...



Когда-то в Великобритании белорусским языком занимался профессор Джим Дингли. Он в соавторстве с профессором Питером Меё даже начал создавать англоязычный учебник для иностранцев по белорусскому языку. Но пока что работа над ним, к сожалению, отложена. А вот по украинскому языку такой учебник, действительно, вышел, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Татьяна Рамза, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ, преподаватель белорусского языка иностранным студентам:

Пока что опекают язык именно зарубежные страны, а не белорусская сторона.