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Белорусский исполнитель получил первую премию музыкального фестиваля "Голден кросс" на Мальте

08 августа 2008 13:38
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С наградой вернулся на родину минчанин Алексей Кречет . Успех Алексею принесла песня "Янка Купала", которую он представил в собственной интерпретации. Международное жюри отметило особый белорусский мелодизм и роковую манеру звучания композиции. Вторая песня была из репертуара легендарного вокалиста группы Queen Фредди Меркюри.

Стоит отметить, что буквально за неделю до конкурса Алексей получил вторую премию музыкального фестиваля "Лица друзей-2008" в Молдове и стал обладателем специального приза жюри за исполнительское мастерство.
# Культура

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