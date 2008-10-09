Белорусский государственный театр кукол отмечает сегодня 70-летие

Это старейший кукольный театр республики получил признание не только на родине, но и за рубежом. В собрании театра – более тысячи кукол. Некоторые из них настоящие произведения искусства, а их стоимость исчисляется тысячами долларов. Есть в театре и куклы – старожилы, многие экспонаты отметили уже сорокалетний юбилей. Однако, сами театралы, говорят, что каждый экземпляр для них бесценен.



С юбилеем коллектив театра поздравил Президент Александр Лукашенко. «На протяжении всей своей истории старейший кукольный театр страны успешно решает важнейшие эстетические и воспитательные задачи, открывает подрастающему поколению волшебный мир искусства, достойно представляет Беларусь на престижных международных фестивалях, дарит маленьким и взрослым зрителям радость, надежду и веру в добро», - говорится в поздравлении.

