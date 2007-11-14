Белорусские звезды балета обживают обновленное здание Большого театра

Реконструкция не закончилась, но уже готов уникальный репетиционный зал. Его особенность - покатый пол.

Еще месяц назад здесь не было ни зеркал, ни паркета, ни сводчатого потолка, а партии рояля исполняли молотки и дрели. Сегодня в обновленном балетном зале проходят первые репетиции. Артисты не скрывают эмоций.

Белорусские балерины привыкают к новым сценам. После реконструкции полы здесь имеют наклон в 4%. Это мировой стандарт. Так оборудована знаменитая Мариинка и Большой театр России.

Зрительный зал после реконструкции значительно расширится и преобразится. Для его отделки будет использован лепной декор из позолоты. Сейчас идет монтаж сцены - сердца театра. Она станет подвижной за счет 20 подъемных площадок.

О внешнем виде театра Мельпомены сейчас заботятся строители. С фасадов убирают водосточные трубы, пожарные лестницы. Перед открытием на колоннах установят скульптуры театральных муз - эту задумку когда-то не удалось воплотить Иосифу Лангбарду. Композицию из редких деревьев дополнят фонтаны.

Что получиться в итоге - пока можно увидеть только на эскизах архитекторов. Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года.

