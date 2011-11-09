Белорусские писатели «отправились в народ»: отечественные литераторы побывали на родине Янки Купалы в деревне Вязынка

Свой день писатели начинают не с печатной машинки, а с устного диалога. Поговорить о белорусской литературе на родине Янки Купалы — такая возможность выпадает не каждый день.

Казимир Камейша, поэт, член Союза писателей Беларуси:

Кніг у нас многа, начытаны мы і самі напісалі. А вось дарог вельмі мала. Тамму, канешне, такія туры спрыяюць развіццю літаратуры. Можа і мне што-небудзь падорыць.

В литературном споре рождается своя истина. Писатели на вопрос: «чего не хватает?» отвечают — читателей. Последние сетуют на отсутствие белорусских книг. Разрешить ситуацию как раз и должны подобные туры.

Виктор Правдин, прозаик, член Союза писателей Беларуси:

Вы паглядзіце, у мяне аж плечы разгарнуліся. Пабыўшы тут, у Вязанцы, і вярнуўшыся дадому — зразумела, што ўсе гэта выльецца ў аповесці, раманы.

Вместо больших тиражей — рукописи, экскурсия — вместо раздачи автографов. В святая святых белорусской литературы — в доме-музее Купалы — даже самые опытные чувствуют себя новичками. У поэта Казимира Камейши с этим местом связаны личные воспоминания.

Поспорить о читательских вкусах писатели смогли, конечно, в библиотеке. Найти среди, в большинстве своем, российских фамилий свою удалось далеко не всем. Библиотеку открыли всего три месяца назад. Литературные пробелы сотрудники пообещали исправить.

Григорий Солонец, прозаик, член Союза писателей Беларуси:

Белорусской литературы, конечно, не хватает. Хотелось бы, чтобы ее было больше. С другой стороны, это зависит от того, насколько она востребована. Сегодня век интернета, телевидения, и книга отошла на второй план. Хотелось бы, чтобы она вернулась на первый.

После двухдневного путешествия по Минщине вопрос популярности отечественной литературы все еще остался открытым. Недостаточно простого общения с простыми людьми, сетуют авторы. Мол, сегодня ходить в народ молодые авторы не привыкли.

Татьяна Сивец, главный редактор журнала «Маладосць»:

Таго, чаго часам бракуе маладому чалавеку: вопыту, досведу жыццевага. Таго, чым жывуць людзі паўсюль на нашай роднай Беларусі.

Искать новые темы для своих будущих произведений писатели будут не только на Минщине. Элиту современной белорусской литературы завтра примет Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.