Белорусские мастера ножниц поборются за звание лучшего

В Минске открывается чемпионат страны по парикмахерскому искусству. Свой профессионализм продемонстрируют около 250 парикмахеров со всех регионов страны. Конкурс проходит в республике уже девятый раз и по традиции определит лучших по 13 номинациям: от короткой стрижки до прически новобрачной и фантазийного макияжа. В текущем году участие в чемпионате имеет особое значение, так как для присвоения парикмахеру разрядов теперь необходимо наличие диплома призера конкурса по парикмахерскому искусству, который проходит в рамках чемпионата Беларуси.