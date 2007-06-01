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Белорусские мастера ножниц поборются за звание лучшего

01 июня 2007 14:26
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В Минске открывается чемпионат страны по парикмахерскому искусству. Свой профессионализм продемонстрируют около 250 парикмахеров со всех регионов страны. Конкурс проходит в республике уже девятый раз и по традиции определит лучших по 13 номинациям: от короткой стрижки до прически новобрачной и фантазийного макияжа. В текущем году участие в чемпионате имеет особое значение, так как для присвоения парикмахеру разрядов теперь необходимо наличие диплома призера конкурса по парикмахерскому искусству, который проходит в рамках чемпионата Беларуси.
# Культура

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