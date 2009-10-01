Белорусские цимбалы могут стать раритетом?

Наша виртуозная школа игры уже давно приобрела мировую известность. А вот если отечественная промышленность не возродит производство едва ли ни самого узнаваемого белорусского инструмента – играть скоро будет не на чем.

Профессор Белорусской академии музыки Евгений Петрович Гладков преподает игру на цимбалах уже более 40 лет. Сам он учился мастерству у основоположника белорусской школы Иосифа Жиновича и даже играл на его личных цимбалах.

– Как звучал инструмент - это был колокольчик, я таких инструментов больше никогда не встречал. Когда пришёл на второй курс, его уже не было. Стоял фабричный не очень хорошего качества. Тогда я понял, что это проблема, – рассказал народный артист Беларуси.

Новатор исполнительской школы сам принял участие в разработке и совершенствовании цимбал для массового выпуска на Борисовской фабрике музыкальных инструментов. Ведь белорусские цимбалы отличаются от всех других, а поэтому и производятся только в Беларуси. Тогда Гладков даже не мог подумать, что получив широкую известность, цимбалы могут стать дефицитом. И не только потому, что выросло количество желающих играть на народном инструменте, а потому, что фабрика закроется на реконструкцию.

– Фабрика закрылась два года назад, полностью прекратила производство. Это очень серьёзная проблема, потому что Беларусь – цимбальная республика. Это даже отмечают иностранцы. У нас создана система образования на цимбалах, начиная от музыкальной школы, заканчивая магистратурой, – рассказал Евгений Гладков.

От некогда брендовой фабрики по выпуску фортепиано «Беларусь» и цимбал осталось лишь две вывески – «исполняющий обязанности генерального директора» и «22 рабочих». Здание постройки 1936 года действительно пришло в негодность, а поэтому было закрыто ещё 2006 году. Тогда же было принято решение и о строительстве новой фабрики.

– Были предложения с китайской стороны, но взамен они потребовали отдать им наши технологии и заниматься реализацией их инструментов. Но вы понимаете, отдать свой бренд – это не реально, – рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Борисовского предприятия музыкальных инструментов» Николай Крот.

А пока решается вопрос бренда, музыканты решают свои проблемы. Больше всего цимбал, по крайней мере раньше, было в оркестре Жиновича. Но сейчас и здесь ситуация изменилась.

На уроке в музыкальной школе проблема дефицита цимбал сразу не ощущается, но у ученицы Наташи что-то звучит не так, как дома.

– Школа старается обеспечивать учеников, которые приходят заниматься. Но на всех инструментов не хватает, – рассказывает преподаватель музыкальной школы №1 города Минска Ольга Скобеюс.

Тем не менее, хоть какой, но инструмент. А что же делать, если его все-таки нет. Проблема остаётся пока ещё открытой.