Белорусские чекисты приоткрыли завесу над своими тайнами

Сегодня в Минске открылась экспозиция, посвященная истории КГБ.

Одна из самых закрытых структур Беларуси сегодня открыла двери в Историко-демонстрационный центр. Он не носит официального статуса музея. Однако немногие выставочные залы могут похвастаться такой коллекцией. Экспозиция охватывает период от 12 века и до сегодняшнего времени. Большинство раритетов демонстрируются впервые.

В основе коллекции чекистов около 3 тысяч документов и предметов, собранных за 90 лет существования спецслужбы. Здесь и миниатюрные шпионские передатчики, и тайники в черенке лопаты, и целый кабинет оперативника КГБ.

Среди самых ярких экспонатов - вид на жительство, трудовая и медицинская книжки убийцы президента Кеннеди - Ли Харвей Освальда. Среди самых мягких - немецкий диван. Его пришлось разобрать до гвоздика и собрать обратно. Особую ценность составляют сохранившиеся документы и удостоверения первой половины 20 века. В частности, письмо Ежову от расстрелянного Наркома БССР Наседкина.

Значительная часть посвящена первым руководителям органов госбезопасности Беларуси и, конечно, Феликсу Дзержинскому. Заканчивается экспозиция материалами последнего десятилетия.

Документы по сравнительно недавно отгремевшему делу шпиона Кристофера Леца здесь уже выставлены. Но и на этом работа по созданию музея не заканчивается. Готовятся новые экспонаты и, со временем, под экспозицию может отойти целый этаж.

