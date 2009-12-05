Белорусская «Золушка» исполняет свою партию с мужем

Сюжет этой сказки Шарля Перро более трёх веков привлекает композиторов, балетмейстеров и режиссеров

В свое время история «Золушки» занимала великого Петра Чайковского, но сегодня балет ассоциируется в первую очередь с именем другого прославленного композитора - Сергея Прокофьева.

После успеха «Ромео и Джульетты» в 1940 году Прокофьев обратился к еще одному, ставшему уже классическим, сюжету со всеми атрибутами волшебной сказки: романтической историей, чудесными превращениями и придворными балами.

Ирина Еромкина, ведущая балерина Большого театра оперы и балета, исполнительница роли Золушки:

- Я рада, что исполняю эту партию со своим мужем. Мы стараемся быть естественными. Да, мы представляем, что он принц, я – золушка. Но для нас – это все равно реальные чувства. Как в жизни мы друг друга любим – так и на сцене.



Виктор Плоскина, дирижер, заслуженный артист Украины:

- Это произведение, которые мы обычно воспринимаем просто хореографическое, имеет колоссальный подтекст. Прокофьев, когда с большим вдохновением писал это произведение, был уже в возрасте. Это космическая музыка.

Новая «Золушка», по признанию российского постановщика Юрия Пузакова, спектакль для взрослых, которые могут привести с собой детей; сказка на тему «время не ждет», действие которой переносится в начало ХХ века. Сценография и костюмы, неожиданные повороты сюжета, рокировка героев и развязка - все удивит зрителя.