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Белорусская публика в восторге от немецкой музыки

28 мая 2007 07:42
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Международный фестиваль "Дни немецкой музыки в Минске" прошел с аншлагом. Всю неделю 70 молодых музыкантов из пяти стран мира знакомили с лучшими произведениями немецких композиторов. Заключительный концерт в Белгосфилармонии дал хор девочек из Ганновера. В их исполнении прозвучали  произведения Брамса, Баха, Моцарта, Шумана.
Хор существует с 1952 года, говорит дирижер хора девочек г.Ганновера Фредерике Штамер. С тех пор коллектив завоевал множество призов на различных конкурсах. Общая идея фестиваля заключалась в том, чтобы белорусская публика услышала немецкую музыку именно такой, какой она исполняется в Германии.
Организатор международного фестиваля Андрей Ситников считает, что такой праздник можно сделать ежегодным, так как белорусы приняли немецких музыкантов с аншлагом.
# Культура

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