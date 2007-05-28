Белорусская публика в восторге от немецкой музыки

Международный фестиваль "Дни немецкой музыки в Минске" прошел с аншлагом. Всю неделю 70 молодых музыкантов из пяти стран мира знакомили с лучшими произведениями немецких композиторов. Заключительный концерт в Белгосфилармонии дал хор девочек из Ганновера. В их исполнении прозвучали произведения Брамса, Баха, Моцарта, Шумана.

Хор существует с 1952 года, говорит дирижер хора девочек г.Ганновера Фредерике Штамер. С тех пор коллектив завоевал множество призов на различных конкурсах. Общая идея фестиваля заключалась в том, чтобы белорусская публика услышала немецкую музыку именно такой, какой она исполняется в Германии.

Организатор международного фестиваля Андрей Ситников считает, что такой праздник можно сделать ежегодным, так как белорусы приняли немецких музыкантов с аншлагом.