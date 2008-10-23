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Белорусская музыкальная осень продолжается

23 октября 2008 07:50
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И сегодня на сцене столичной Белгосфилармонии – концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Александра Анисимова.Коллектив также выступит с Государственной академической хоровой капеллой Республики Беларусь имени Ширмы. За дирижерским пультом – маэстро из Польши Чеслав Грабовски. Всего в фестивальной палитре 26 ярких, оригинальных концертов. Гостями белорусской столицы станут музыканты из России, Украины, Литвы, Польши и Франции.
# Культура

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