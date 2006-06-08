Белорусская музыка зазвучит в Мире

Национальный концертный оркестр готовится к фестивалю <Мирский замок>, который пройдет 10 - 11 июня. Научно-музыкальный форум в этом историческом месте проходит уже в четвертый раз, тем самым, продолжая традицию фестивалей малых городов - в Несвиже, Заславле, Столбцах. Программа двухдневного мероприятия включает научную конференцию, художественную выставку и много белорусской музыки. Отдельным блоком будут звучать сочинения гродненских композиторов. А вот <гвоздем> программы должен стать необычный проект, реализованный Михаилом Финбергом. Маэстро заверил, что концерты состоятся под открытым небом и при любой погоде. Тем более, что именно в Мире должны прозвучат сочинения, которые в нашей стране еще не исполнялись.