Белорусская экспозиция представлена в Латвии

Выставка в Риге посвящена историческому, научному и культурному диалогу Беларуси и Латвии.

На ней представлено более 300 экспонатов из архивных фондов, посвященных культурным и научным историческим связям двух стран. Здесь также фотоматериалы из экспедиций по территории Беларуси в поисках следов проживания латышей в приграничных регионах. Выставка проходит в Латвийской Академической библиотеке и продлится до 1 февраля 2008-го.

Отметим, в коллекции Латвийской библиотеки имеется много интересных изданий о Беларуси, монографии наших ученых, и другие, в том числе, фото-материалы. Отношения между двумя соседними государствами развивались на протяжении столетий. Белорусы - третья по численности национальность, проживающая в Латвии.

