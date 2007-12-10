Белорусская академия музыки празднует 75-летие

Праздничные торжества, приуроченные к столь солидному юбилею, продлятся до 13 декабря.

Здесь что ни педагог, то знаменитость, что ни студент - лауреат международных конкурсов. Имена многих выпускников, а среди них Анатолий Богатырев, Петр Подковыров, Михаил Крошнер, вписаны в музыкальную историю Беларуси. Более половины научных и творческих сотрудников академии отмечены почетными званиями, более 70% имеют ученые степени и звания.



Академия музыки была основана в 1932 году. До 1992 года музыкальная кузница именовалась Белорусской государственной консерваторией имени Луначарского. Тогда она насчитывала 15 классов, всего 24 студента.



Сегодня академия - ведущее учебное заведение в области музыкального искусства. Она объединяет 5 факультетов, 24 кафедры, оперную студию, кабинет народной музыки. В разное время здесь преподавали Николай Аладов, Владимир Оловников, Евгений Глебов, Игорь Лученок. Народные артисты Беларуси цимбалист Евгений Гладков, вокалисты Лидия Галушкина, Ирина Шикунова, Любовь Каспорская. Под музыкальными сводами учится свыше тысячи студентов, магистрантов и аспирантов. Из них около 200 - гости из-за рубежа.



Каждый год лауреатами и дипломатами престижных международных музыкальных конкурсов становятся около 70 воспитанников академии музыки. Художественные коллективы этого учебного заведения известны не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Педагогический факультет работает в Могилеве, филиалы кафедр открыты в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске.



