Белоруска написала две иконы для кафедрального собора в Сан-Франциско

Через несколько дней белорусская икона пересечет океан и окажется в далекой Калифорнии. Образ Святителя Луки Войно-Ясенецкого иконописец Ольга Черняк создала специально для кафедрального собора в Сан-Франциско.

Ольга Черняк:

Несколько лет назад на электронный адрес нашего прихода получили письмо из Сан-Франциско. В нем протоиерей местного кафедрального собора Петр Перекрестов предлагал мне написать для своего храма икону аналойного размера Собор Святых Китайских Мучеников.

Мастер приняла предложение, и некоторое время спустя готовая икона была доставлена в США. А в октябре прошлого года Петр Перекрестов посетил минский приход. Из Крыма он привез частицу мощей архиепископа Луки, и Ольге Черняк поступило новое предложение.

Ольга Черняк:

Меня предложение очень обрадовало. Давно хотелось попробовать написать образ этого удивительно цельного, красивого, духовно сильного человека. Во времена гонений на Церковь он, хирург с мировым именем, претерпевая издевательства, ссылки, лишения, мужественно и открыто исповедовал веру. Глубоко в сердце вошли его слова: «Я полюбил страдание, потому что оно приближает меня к Богу…» На работу над этой иконой я попросила молитвенной помощи и благословения у владыки Филарета.

Икона создавалась в традиционной технике — яичной темперой и натуральными минералами. Мастер решила написать именно канонический образ, что оказалось совсем непросто. Ведь все доступные иконы святителя носили черты портрета, воссозданного по фотографиям. Ольга Черняк объясняет: тенденция современного иконописания — это возврат к корням: византийским истокам и древнерусской иконописи, что очень близко ей самой по духу.

Петр Перекрестов, протоиерей, клирик собора в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость города Сан-Франциско:

Еще до знакомства с Ольгой Черняк ее иконы произвели на меня сильное впечатление: светлые, теплые, одухотворенные образы. Считаю, что ее Собор Святых Китайских Мучеников по глубине воздействия превосходит оригинал. Такое может создать лишь человек, для которого иконопись – не ремесло, а предназначение свыше… В ближайшее время икона Святителя Луки будет доставлена в Сан-Франциско. Она станет третьей, привезенной с белорусской земли (у нас есть еще копия Неупиваемой Чаши из минского Свято-Елисаветинского монастыря). А вот белорусов среди прихожан нашего храма, к сожалению, совсем немного – в Сан-Франциско нет вашей крепкой диаспоры.

Источник: газета «Рэспубліка»