Прямой эфир

Белоруска Ирина Гордей, прима Мариинского театра: Дома всегда трудно петь

28 октября 2011 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прима Мариинского театра Ирина Гордей впервые приехала в Беларусь с сольным концертом. 28 октября на сцене Большого оперного прозвучат арии из всемирно известных произведений. Обладательница редчайшего сопрано родилась и получила музыкальное образование в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Певицу знают в Италии, Великобритании, Австрии, Японии и Франции.  

Ирина Гордей, ведущая солистка Мариинского театра:
Ездишь по миру — не настолько во всё это вникаешь. А здесь есть определённое особое волнение, потому что дома всегда трудно петь. Я просто думаю и надеюсь, что наша публика — одна из самых лучших в мире.

Другие новости рубрики

Все новости
Руководитель ансамбля «Хорошки»: Когда я надела на своих артистов костюмы магнатов, они просто ржали
28 октября 2011 10:21

Руководитель ансамбля «Хорошки»: Когда я надела на своих артистов костюмы магнатов, они просто ржали

28 октября 2011 06:37

Ирина Гордей — примадонна петербургского Мариинского театра — приехала в Минск

26 октября 2011 11:24

«Лiстaпад» в Минске пройдет с 5 по 12 ноября