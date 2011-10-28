Белоруска Ирина Гордей, прима Мариинского театра: Дома всегда трудно петь

Прима Мариинского театра Ирина Гордей впервые приехала в Беларусь с сольным концертом. 28 октября на сцене Большого оперного прозвучат арии из всемирно известных произведений. Обладательница редчайшего сопрано родилась и получила музыкальное образование в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Певицу знают в Италии, Великобритании, Австрии, Японии и Франции.

Ирина Гордей, ведущая солистка Мариинского театра:

Ездишь по миру — не настолько во всё это вникаешь. А здесь есть определённое особое волнение, потому что дома всегда трудно петь. Я просто думаю и надеюсь, что наша публика — одна из самых лучших в мире.