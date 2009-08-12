Белорус напишет для Голливуда сценарий молодежной комедии

Она будет посвящена тому, как стать звездой. Об этом драматург и сценарист Андрей Курейчик сообщил на пресс-конференции в Минске.

По словам Курейчика, у будущего фильма уже есть продюсер (им является Дэвид Гамбург, прославившийся циклом передач на российском телевидении «Криминальная Россия»), утвержден сюжет. Дело осталось за малым: подготовить сценарий и согласовать его с американской стороной. Удобства ради, Андрей Курейчик будет писать сценарий на русском языке, впоследствии его переведут на английский, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, белорусский автор планирует написать сценарий, посвященный жизни известного витебского художника Марка Шагала. Андрей Курейчик предположил, что сценарием может заинтересоваться киностудия «Беларусьфильм», однако пока какого-либо интереса с её стороны драматург не заметил. Касаясь же своих отношений с киностудией, он сказал, что «никаких обид нет, просто в кинобизнесе все должно быть жестко выстроено: есть заказчик – есть исполнитель».

Андрей Курейчик признался, что работает по 8-9 часов в день, зачастую с включенным телевизором.

– В тишине работать не могу – надо чтобы был фон, – поделился с журналистами драматург.