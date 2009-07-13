Белорус Дмитрий Даниленко стал лидером конкурса «Витебск-2009»

По итогам двух состязательных дней представляющий Россию уроженец Беларуси из 200 возможных баллов набрал 192.

Уроженец Гомеля, ныне студент Российской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Дмитрий Даниленко в финале исполнил песню на родном языке «Княжна» из репертуара ансамбля «Песняры», которая принесла представителю России победные баллы.

Заметный рывок во второй конкурсный день сделал Паша Парфений из Молдовы. Романс на стихи Бориса Пастернака «Свеча» он исполнил так проникновенно, что жюри сразу переместило его с четвертого на второе место, присудив ему в общей сумме 188 очков.

Белорусский участник конкурса, тоже уроженец Гомеля, Андрей Колосов вместе с представителем Македонии Влаткой Лозаноски в течение двух конкурсных дней показывали абсолютно одинаковые результаты, и в итоге оба набрали по 186 баллов и заняли третье место.

Обаятельный Петр Дмитриченко из Украины завоевал 182 очка и захватил четвертую позицию.

Несмотря на то, что обладатель наибольшего количества баллов определен, свой вердикт жюри, возглавляемое Лаймой Вайкуле, объявит чуть позже. Именно тогда станут известны обладатели первой, второй и третьей премий и главной награды конкурса – Гран-при.

По положению о конкурсе, победитель получает «Гран-при» в размере $10 тысяч, специальный приз «Лира» и диплом обладателя «Гран-при» XVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009». Далее следуют I премия с капиталом $6 тысяч, призом «Лира» и дипломом, II премия – $4 тысячи, III премия – $2 тысячи, также с призами и дипломами. Остальные финалисты получают звание дипломантов конкурса. Кроме того, конкурсантов ожидают специальные награды от Парламентского собрания.

Напомним, международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» проводится в рамках фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В этом году в конкурсе принимали участие 16 конкурсантов. Впервые своего участника делегировала Бразилия.