Белорус Андрей Колосов в первый день конкурса "Витебск-2009" стал вторым

Представитель Беларуси на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2009" по итогам первого конкурсного дня набрал 92 балла из 100 возможных.

Такое же количество баллов (92) у Влатко Лозаноски из Македонии. Наибольшую сумму получил Дмитрий Даниленко, представляющий Россию. Судьи выставили ему 95 баллов. Четверку лидеров замыкает Паша Парфений из Молдовы с 91 баллом.

Следует отметить, что в первой десятке разрыв между оценками конкурсантов минимален. Буквально в спину первой четверке дышат Петр Дмитриченко из Украины, Иеронимас Милюс из Литвы, Роксана из Узбекистана.

Однако главные оценки молодым исполнителям поставили зрители, и, судя по аплодисментам, все они очень высокие. Любимчиком публики буквально с первых минут на сцене Летнего амфитеатра стал Ярослав Парчи из Словакии.

Сегодня конкурсанты вновь встретятся на главной площадке фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», чтобы продемонстрировать жюри свое умение исполнять песни в сопровождении оркестра. Помогать им будет Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.

Несмотря на то, что обладатель наибольшего количества баллов уже будет определен, свой вердикт жюри, возглавляемое Лаймой Вайкуле, вынесет лишь 13 июля. Именно тогда станут известны обладатели первой, второй и третьей премий и главной награды конкурса – Гран-при.

В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» принимают участие 16 конкурсантов. В соответствии с Положением о конкурсе жюри выставляет свои оценки открыто, оценивая выступления по 10-балльной шкале, передает корреспондент БЕЛТА.