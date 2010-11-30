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Белла Ахмадулина, образ которой воплотился в Пятачке из Винни-Пуха, скончалась от сердечного приступа в Переделкино

30 ноября 2010 11:13
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Литературный мир прощается со знаменитой поэтессой Беллой Ахмадулиной. Она скончалась накануне от сердечного приступа в подмосковном Переделкино. Ей было 73 года.

Писать стихи Ахмадулина начала еще в школьные годы, а с начала 60-х ее произведения получили самое широкое признание у любителей поэзии. Это она написала строки: «Свирепей дружбы в мире нет любви». Ее многочисленные друзья всегда говорили, что Белла Ахмадулина умела дружить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент Беларуси выразил соболезнования родным и близким Беллы Ахмадулиной. Александр Лукашенко отметил, что творчество поэтессы хорошо знают и ценят на белорусской земле. Ее стихи навсегда останутся источником высоких эстетических чувств, неотъемлемой частью общего культурного достояния братских народов.

Кстати, Ия Саввина, которая озвучила в мультфильме про Винни-Пуха Пятачка, взяла его образ с Беллы Ахмадулиной. После выхода мультфильма на экраны между актрисой и поэтессой состоялся телефонный разговор, в котором Белла Ахмадулина в ироничной и шутливой форме поблагодарила Ию Саввину за то, что та подложила ей «свинью».

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# Культура # Некролог

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