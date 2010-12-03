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Белгосцирк наконец распахнет свои двери после затянувшейся реконструкции

03 декабря 2010 08:06
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Спустя полтора года ремонта, здесь появились дополнительная арена для репетиций, комфортные условия для гастролеров и широкие вольеры для хищников.

Лепной декор позолотили, а в барельефных фресках увековечили историю циркового искусства.

Первую программу артисты посвятили новогоднему празднику. Впервые на арену выйдут белые тигры и львы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . До конца января у них ежедневные представления.

Татьяна Бондарчук, директор-художественный руководитель Белгосцирка, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Очень красиво всё: эти люстры, эта бронза, лепнина с сусальным золотом, шторы гламурные бархатные с золотыми кистями — всё очень красиво, так, как мы хотели.

# Культура

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