Белгосцирк наконец распахнет свои двери после затянувшейся реконструкции

Спустя полтора года ремонта, здесь появились дополнительная арена для репетиций, комфортные условия для гастролеров и широкие вольеры для хищников.

Лепной декор позолотили, а в барельефных фресках увековечили историю циркового искусства.

Первую программу артисты посвятили новогоднему празднику. Впервые на арену выйдут белые тигры и львы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . До конца января у них ежедневные представления.

Татьяна Бондарчук, директор-художественный руководитель Белгосцирка, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Очень красиво всё: эти люстры, эта бронза, лепнина с сусальным золотом, шторы гламурные бархатные с золотыми кистями — всё очень красиво, так, как мы хотели.