"Беларусьфильм" запускает в производство анимационный сериал

Какая же она - японская женщина?

В Минске проходит выставка японского всемирно известного фотографа Тошики Озава. Последний раз выставка работ мастеров Японии проходила в нашей республике полвека назад. На этот раз вернисаж фотографа посвящен японским женщинам. Мастер в Беларуси проездом - впереди еще тур по Европе.