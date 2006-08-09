"Беларусьфильм" запускает в производство анимационный сериал
Студия мультипликационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" запускает в производство анимационный сериал "Аповесць мiнулых гадоў". Мультстудия получила грант от фонда Президента по поддержке культуры и искусства на создание высококачественного белорусского продукта.
Планируется, что в фильм войдет 7 двухминутных роликов, рассказывающих о древних гербах и флагах крупных городов Беларуси. Режиссером картины станет известный кинематографист Игорь Волчек.