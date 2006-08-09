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"Беларусьфильм" запускает в производство анимационный сериал

09 августа 2006 09:13
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Студия мультипликационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" запускает в производство анимационный сериал "Аповесць мiнулых гадоў". Мультстудия получила грант от фонда Президента по поддержке культуры и искусства на создание высококачественного белорусского продукта.
Планируется, что в фильм войдет 7 двухминутных роликов, рассказывающих о древних гербах и флагах крупных городов Беларуси. Режиссером картины станет известный кинематографист Игорь Волчек.
# Культура

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