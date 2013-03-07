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«Беларусьфильм» приступил к работе над продолжением комедии «Белые росы»

07 марта 2013 06:03
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Новости Беларуси. «Беларусьфильм» приступил к работе над продолжением культовой комедии «Белые росы». В картине прослеживается дальнейшая судьба полюбившихся зрителям братьев – героев знаменитой ленты 1983 года режиссера Игоря Добролюбова. Но главными персонажами на этот раз выступает молодое поколение семьи.

Сценарий уже написан, впереди – съемочный процесс. Не исключено, что он пройдет на одной из площадок «Беларусьфильма». В главных ролях новой картины будут сниматься белорусские артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что зрители увидят картину уже весной 2014 года.

# Культура # Кино

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