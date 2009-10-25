«Беларусьфильм» поборется с Россией за права на «Буратино»

Киностудия «Беларусьфильм» намерена добиться возвращения советских картин белорусского производства, большая часть из которых хранится ныне в российском Гостелерадиофонде.

Руководство студии готово подать соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы с целью «защиты законных прав национального кинематографа и предотвращения незаконного использования объекта интеллектуальной собственности Республики Беларусь», пишет Lenta.ru.

Пресс-служба киностудии называет сложившуюся ситуацию «государственным рейдерством». «Впервые прецедент государственного рейдерства возник в отношении художественного фильма «Приключения Буратино», снятого в 1975 году на киностудии «Беларусьфильм» и ей принадлежащего», - утверждают в пресс-службе.

Помимо этой картины, на студии «Беларусьфильм» были сняты такие известные фильмы, как «Кортик», «Бронзовая птица», «Иди и смотри» и многие другие.

Всего в российских архивах насчитывается около 600 картин белорусского производства.