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Беларусь знакомится с новейшими тенденциями в культурной жизни ФРГ

15 декабря 2006 10:28
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Презентация Года немецкой культуры в Беларуси "Мгновения культуры -2007: четыре времени года немецкой культуры" состоится 15 декабря в столичном Доме дружбы. Как сообщили в посольстве ФРГ в нашей стране, программа предстоящего Года культуры очень насыщенная. Белорусская публика познакомится с новейшими тенденциями в культурной жизни ФРГ - литературе, моде, музыке, кино, архитектуре, танцевальном и театральном искусстве. Год культуры Германии в Беларуси откроется 16 января будущего года концертом в Белорусской государственной филармонии.
# Культура

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