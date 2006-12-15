Беларусь знакомится с новейшими тенденциями в культурной жизни ФРГ

Презентация Года немецкой культуры в Беларуси "Мгновения культуры -2007: четыре времени года немецкой культуры" состоится 15 декабря в столичном Доме дружбы. Как сообщили в посольстве ФРГ в нашей стране, программа предстоящего Года культуры очень насыщенная. Белорусская публика познакомится с новейшими тенденциями в культурной жизни ФРГ - литературе, моде, музыке, кино, архитектуре, танцевальном и театральном искусстве. Год культуры Германии в Беларуси откроется 16 января будущего года концертом в Белорусской государственной филармонии.