Беларусь XIX века глазами великого художника

В Национальной библиотеке открылась выставка литографий и акварелей Наполеона Орды, приуроченная к 200-летию со дня его рождения. Его считают творцом архитектурного пейзажа. В экспозиции - 50 работ, созданных автором во время путешествий по Беларуси и Польше.

На картинах - уникальные архитектурные ансамбли: Софийский собор в Полоцке, Несвижский и Мирский замки, костел в местечке под Пинском.

Многие постройки не сохранились до наших дней. Их можно увидеть лишь в книжных иллюстрациях и авторских работах художника.