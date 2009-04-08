Беларусь «В поисках утраченного»

Серии открыток и фотографий с изображением памятников архитектуры, которые не сохранило время, материал не только для историков. В год родной земли её тайны готовы раскрыть в тонкостях.

Площадь Свободы (некогда Соборная). Восстановленная здесь Минская городская ратуша, полностью не воссоздаёт архитектурный комплекс минувших столетий. На ныне пустующей площадке – раньше возвышался главный православный храм Беларуси.

Таких белых пятен, с утраченным навсегда, по Беларуси тысячи наберётся. Поднять пласт истории, популяризировать то, о существовании чего уже никто и не помнит – дело жизни Владимира Лиходедова. Подвижничество лауреата премии «За духовное возрождение», известного собирателя старых открыток приобретает все более широкое общественное звучание.

Найденное в утраченном уже 5 лет радует читателей одной из самых влиятельных газет страны «СБ. Беларусь сегодня». Издано несколько тематических книг. Также проходят выставки, но ещё пока не по всей стране.

Тематические выставки открыток с успехом прописались в музее Великой Отечественной. Стенды, с карточками прошлых лет интересуют, в основном молодёжь.

- Содержание коллекции показывает как раз таки Беларусь, это наша родная страна и родная земля, - говорит Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. - Тем более, кстати, этот проект превосходно вписывается как бы в то, что в этом году мы все мероприятия стараемся подвести под идею года родной земли.

- Этот проект всё-таки воспитывает у нашей молодёжи чувство патриотизма, чувство любви к родине и поэтому, что наряду с газетными публикациями конечно должны подходить выставки во всех городах, - сказал Владимир Лиходедов, автор проекта «В поисках утраченного».

Как сделать доступнее проект «В поисках утраченного», сегодня обсуждали специалисты от образования, от культуры, книгоиздатели и архивисты. Работа коллекционера и коллектива журналистов создаёт своеобразную историко-краеведческую библиотеку, в которой всё отражено на открытках.



Застывшая атмосфера ушедших помещичьих усадеб, исчезнувших в прошлых временах церквей и костелов, местечковых базаров. В таком обратном путешествии - своя привлекательность. Сможет ли стать его участниками максимальное число белорусов? Здесь одной частной инициативы мало.

