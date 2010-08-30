Беларусь примет участие в Международном фестивале авангардного искусства в Венеции

Один из старейших художественных форумов Старого света – Венецианский биеннале – в следующем году примет у себя белорусскую экспозицию.

Международный фестиваль авангардного искусства проводится в плавучем городе с конца позапрошлого столетия. Его постоянные участники – около сотни стран. А сам биеннале длится шесть месяцев. Здесь своего зрителя находит все – начиная от графики и заканчивая кинематографом. Белорусский павильон расположится в самом центре Венеции. Наши специалисты накануне побывали в Италии и уже присмотрелись к главной награде фестиваля – Золотому льву.

Наталья Шарангович, директор музея современного изобразительного искусства:

– Участие на 54 Венецианской биеннале – это очень значимая для нас вещь. Вообще, участие в каких-то больших мега-форумах для Беларуси значимо, потому что именно таким образом мы можем и будем позиционировать белорусское искусство, как искусство очень яркое, интересное, позиционировать нашу страну с очень динамичной и яркой изобразительной культурой.