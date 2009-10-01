Беларусь отмечает Международный день музыки

Этот праздник учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО.

Одним из инициаторов учреждения этого дня был композитор-классик Дмитрий Шостакович.

Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

С музыкой человечество знакомо с давних времен. На рисунках в пещерах Африки изображены люди с музыкальными инструментами. С помощью волшебных звуков композиторы выражают состояние своей души. И музыка не стареет. Она будет жить столько, сколько будет жить человек.