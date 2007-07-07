Беларусь отмечает 125-й День рождения великого песняра - Янки Купалы
Президент поздравил соотечественников со знаменательной датой.
"Вся жизнь Янки Купалы проникнута стремлением видеть Отечество независимым, мирным и мощным государством. Сегодняшняя суверенная Беларусь с высоким уровнем экономического, научного и культурного развития является воплощением мечтаний великого песняра", - отметил Александр Лукашенко.
"Пусть и в дальнейшем творческое наследие Янки Купалы будет для нас примером настоящего патриотизма и самоотверженного служения Родине", - говорится в поздравлении.