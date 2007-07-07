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Беларусь отмечает 125-й День рождения великого песняра - Янки Купалы

07 июля 2007 17:52
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Президент поздравил соотечественников со знаменательной датой. "Вся жизнь Янки Купалы проникнута стремлением видеть Отечество независимым, мирным и мощным государством. Сегодняшняя суверенная Беларусь с высоким уровнем экономического, научного и культурного развития является воплощением мечтаний великого песняра", - отметил Александр Лукашенко. "Пусть и в дальнейшем творческое наследие Янки Купалы будет для нас примером настоящего патриотизма и самоотверженного служения Родине", - говорится в поздравлении.
# Культура

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