Беларусь окунется в мир высокого искусства

В рамках республиканского фестиваля «Земля под белыми крыльями» за три месяца почти все музеи страны представят свои лучшие экспозиции.

Проект открылся с крупномасштабной выставки в Национальном художественном музее. Это второй этап республиканской общественно-культурной акции «Беларусь – это мы». 3 сентября посетителям представили около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Такой масштабной экспозиции музей не знал с прошлого века. 300 полотен. И это лишь малая часть того, что смогли вместить галерея, залы первого этажа и фойе. Сколько работ, столько и легендарных имен. Савицкий, Ващенко, Щемелев. Плеяда народных и заслуженных художников страны, здесь кистью прописала целую историю белорусского искусства последних 20 лет.

Чтобы разместить все эти работы – в музее освободили залы с постоянными экспозициями. Белыницкого, Хруцкого и Жуковского отодвинули на второй план. На первом оказались мэтры 20 века, и современные мастера кисти двадцать первого. Это лауреаты государственных премий и стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Выставка – своего рода синтез, прошлого и будущего в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.

Экспонироваться работы будут около месяца. Потом их сменят произведения Заборова, Дударенко и отреставрированные иконы – подарок музею Митрополита Филарета. Закончить год здесь собираются, как и начинали, – во французском стиле. Под занавес республиканского фестиваля искусств «Земля под белыми крыльями» откроют экспозицию мастеров белорусского дома мод. По такому сценарию, но с другими героями будут работать все государственные музеи страны.

Не успел стартовать этот проект, как в министерстве культуры заговорили об открытии республиканской выставки монументального искусства. Ее планируют провести уже в следующем году. Национальный художественный стал первой выставочной площадкой фестиваля искусств «Земля под белыми крыльями». Но уже 4 сентября эстафету примут остальные музеи Беларуси. До конца года, экспозиции, будут меняться и даже переезжать из области в область. За это время посетителям покажут и расскажут все об истории белорусского изобразительного искусства, музыке и национальном костюме.

Екатерина Расолько, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.