Беларусь купила скрипку Гварнери за 230 000 долларов

230 тысяч долларов — и старинный музыкальный инструмент в руках у молодых талантов. Уникальная скрипка итальянского мастера Гварнери находится в Беларуси.

Специалисты утверждает, что 80% успеха музыканта зависит от его инструмента. Поэтому для участия молодых талантов в международных конкурсах необходимы музыкальные инструменты высокого уровня. Несомненно, приобретение старинной скрипки Гварнери — важный шаг на пути к будущим победам.

Конечно, возникает вопрос: не страшно ли доверять молодым скрипачам такой дорогой во всех смыслах музыкальный инструмент? Но, как говорят мэтры, чтобы инструмент жил, он должен звучать, иначе он превратится в кусок дерева.

Первым из белорусских талантов на этой скрипке играла студентка Академии музыки, лауреат международных конкурсов, Влада Бережная. Свои ощущения смогла охарактеризовать одним словом — «счастье».

Играть на уникальной скрипке будут не только молодые музыканты — она будет звучать на значимых музыкальных концертах. Сейчас старинный музыкальный инструмент находится в Белорусской государственной академии музыки, где для его хранения созданы все условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Студенты Белорусской академии музыки будут играть на скрипке Гварнери